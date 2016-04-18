Москва, 18 апреля, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 19 апреля, сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Курс доллара вырос на 2,2272 рубля до 68,2724 рубля. Евро подорожал на 2,7868 рубля и составил 77,1273 рубля.

Ранее на открытии нефтяных торгов мировые цены на нефть упали на 7% по итогам переговоров в Дохе. Котировки Brent и WTI снизились после того, как стало известно, что встреча представителей стран — экспортёров нефти об ограничении добычи завершилась безрезультатно.