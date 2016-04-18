Барнаул, 18 апреля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) сегодня, 18 апреля, состоялась презентация масштабной реконструкции погребально-поминального комплекса скифского населения Алтая VI — V вв. до н.э. Подробности сообщают специалисты регионального управления по культуре и архивному делу.

Управление по культуре и архивному делу Алтайского края Облик древнего воина быстрянской культуры

Проект направлен на сохранение археологического наследия Алтайского края и популяризацию достижений современной науки на примере демонстрации комплекса археологических находок быстрянской культуры.

Как пояснил директор ГМИЛИКА Игорь Коротков, грант на создание экспозиции, посвященной археологическим находкам, музей выиграл не случайно.

«В нашем музее уже более 20 лет существует стационарная экспозиция «Культура древних народов Алтая», значительная часть которой посвящена скифской культуре. ГМИЛИКА располагает рядом уникальных экспонатов, в частности материалами раскопок выдающегося археолога, профессора Сергея Руденко. В дальнейшем, работая по данной теме, экспозиция пополнилась реконструкциями древних музыкальных инструментов и артефактом, который был представлен в прошлом году — скифский меч 6−5 вв. до нашей эры», — отметил Игорь Коротков.

В новую экспозицию вошли археологические находки, которые были обнаружены при раскопках 2015 г. группой археологов и курсантами Барнаульского юридического института в одном из погребений в Советском районе Алтайского края.

По словам руководителя экспедиции, начальника научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела БЮИ МВД РФ Александра Казакова, в ходе полевых работ было исследовано интересное захоронение, относящееся к скифскому времени — быстрянской археологической культуре. Захоронение, вероятней всего, было ограблено в древности, но грабителями оказались нетронутыми некоторые его части, позволяющие реконструировать его первоначальный вид.

«Материал, полученный в ходе полевых работ, позволяет существенно дополнить наши знания о населении скифской эпохи Алтая. Так, впервые в истории изучения быстрянской культуры были обнаружены вотивные бронзовые чеканы, воинский поясной набор, позволяющий его полностью реконструировать. Также выявлены элементы конструкции кургана, такие как каменные кольцевые выкладки вокруг центрального захоронения, неизвестные ранее. Кроме этого, экспертам удалось реконструировать внешний облик представителя быстрянской культуры», — рассказал руководитель экспедиции.

Посетители музея сегодня могли увидеть останки лошади и древнего воина, который, по словам специалистов, обладал высоким статусом. Об этом говорит тот факт, что он был захоронен с богатым инвентарем. В погребальном комплексе археологи нашли нож, поясной набор воина, керамические сосуды и заупокойную пищу.

Презентация прошла в рамках XXII научно-практической конференции «Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края». Проект реализуется на средства гранта губернатора региона в сфере культуры.