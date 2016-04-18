Москва, 18 апреля, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Россия не вела и не ведёт каких-либо переговоров с США о судьбе президента Сирии Башара Асада. Об этом 18 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вопросов в рабочем режиме мы обсуждаем немало. Мы ставили вопросы о том, чтобы закрыть турецкую границу. Это давняя проблема, она всем известна, но подпитка террористов продолжается. Есть рабочий канал по линии военных, хотя периодически Пентагон заявляет об отсутствии координации — видимо, стесняются такого сотрудничества. Такой же рабочий процесс между российским и американским председательством развёрнут вокруг политического урегулирования», — сказал Лавров.

По его словам, главной задачей является обеспечение по-настоящему представительного характера оппозиционной делегации: «Для этого американцам нужно привести в чувство Турцию, выступающую против участия курдов. Нужен прямой диалог между делегацией правительства и полноценной делегацией оппозиционеров. Ничего из того, что я сказал, не является секретом. Попытки заявить о секретных переговорных каналах, в которых кто-то обещал решить судьбу Асада — это неправда. Это попытка сорвать выполнение резолюции Совбеза ООН, в которой прямо записано: только сирийский народ будет определять судьбу Сирии. Есть желающие переписать этот пункт и выдвигать ультиматумы об уходе Асада. Это неприемлемо. Это попытка и сорвать процесс, и дискредитировать Совбез ООН».

Лавров подчеркнул, что Турция «не оставляет попыток вмешаться в процесс силовым путём»: «Тревожит, что в ЕС не пресекают такие устремления Анкары, и даже пытаются им потакать. Это может плохо кончиться. Это неприкрытая попытка сорвать решения Совбеза ООН».

Напомним, на сегодняшний день правительственные войска Сирии продолжают наступление на террористов при поддержке ВКС РФ. Параллельно проходят заседания в рамках Международной группы поддержки Сирии — процессе политического урегулирования сирийского кризиса.