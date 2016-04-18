Ереван, 18 апреля, 2016, 14:46 — ИА Регнум. В ходе весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы обсуждение вопросов, связанных с карабахским конфликтом не планируется, сообщила руководитель армянской делегации Эрмине Нагдалян, которая находится в Страсбурге. Подобное решение было принято на заседании Бюро ПАСЕ 18 апреля.

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В повестку заседания Бюро ПАСЕ были включены сразу 3 вопроса на проведение дебатов по карабахскому конфликту.

7 апреля глава французской делегации ПАСЕ Рене Рокен представил предложение, чтобы во время весенней сессии срочно были проведены обсуждения на тему «Последнее и трагическое обострение карабахского конфликта». Затем делегация Азербайджана предложила проведение обсуждения «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана». Армянская делегация же представила свое предложение 13 апреля, озаглавив тему обсуждений следующим образом: «Военные преступления Азербайджана во время агрессии, осуществленной в отношении Нагорного Карабаха».

Глава армянской делегации отметила, что в ходе сессии может иметь место общее обсуждение карабахской тематики, но дебатов как таковых не будет.

По словам Нагдалян, делегация Армении подготовила буклеты, фотографии, чтобы проинформировать парламентариев об агрессии Азербайджана. Она отметила также важность работы с Комиссаром СЕ по правам человека, которая позволит дать политическую оценку преступлениям Азербайджана.