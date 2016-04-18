Москва, 18 апреля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Россия и США взаимодействуют по вопросу урегулирования в Сирии в рамках сопредседательства в МГПС. Об этом 18 апреля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

mil.ru Флаги России и США

«Никаких секретных переговоров между РФ и США не ведётся. Есть нормальный режим рабочих консультаций в качестве сопредседателей МГПС и двух целевых подгрупп. По обоим направлениям есть существенный прогресс. Действительно, американские партнёры ставят разные вопросы, в том числе и о том, что якобы в районе Алеппо правительственные войска нарушают режим прекращения огня, однако эти войска не работают против какой-то части оппозиции, принявшей условия перемирия — они работают против террористов. Вокруг Алеппо есть группировки ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Они являются законной целью», — сказал Лавров.

По его словам, американская сторона давно пообещала России повлиять на оппозицию в вопросе отхода от позиций близ Алеппо: «Достаточно давно американцы ставили вопрос о том, что позиции «Джабхат ан-Нусры» перемешаны с позициями умеренной оппозиции. Они согласились, что если эти группировки не хотят выглядеть как пособники террористов, они должны сменить территорию и физически отмежеваться от террористических позиций. США нас многократно заверяли, что они этим займутся и окажут влияние на группировки и вывод их из этих районов».

Напомним, на сегодняшний день правительственные войска Сирии продолжают наступление на террористов при поддержке ВКС РФ. Параллельно проходят заседания в рамках Международной группы поддержки Сирии — процессе политического урегулирования сирийского кризиса.