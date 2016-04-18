Саратов, 18 апреля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Для проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования, с 5:00 18 апреля до 5:00 19 апреля будет произведено плановое отключение водовода в поселке Солнечный, а также микрорайонов «1А», «9» и «10». В зоне понижения давления будут находиться микрорайон «Техстекло» и поселок Северный. Об этом сообщила пресс-служба МУПП «Саратовводоканал», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Кроме того, с 6:00 до 24:00 19 апреля будет приостановлена подача холодной воды в дома и учреждения Ленинского района города по следующим улицам: Вишневая, Тверская, Деловая, Деловой проезд, пр. 50 лет Октября (от улицы Вишневая до улицы Дубовикова, нечетная сторона), Саперная, Лунная, Курдюмская, Школьная, Офицерская, Офицерский проезд, Суворова, Западная, Телеграфная, Лесная Республика.

С 3:00 21 апреля до 4:00 22 апреля будет произведено плановое отключение водопровода в поселке Зональный, с прекращением подачи воды абонентам Волжского района. В зону отключения попадают жилые дома, расположенные в поселках Зональный, ЦДК, УПТК, Кардан, Сосенки, ЖК «Иволгино, ЖК «Зеленая долина», ЖК «Образцово».