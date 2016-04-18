Кабул, 18 апреля, 2016, 14:35 — ИА Регнум. По меньшей мере 38 человек погибло в результате ливневых паводков в северных провинциях Афганистана в ночь на 18 апреля, заявили официальные лица страны. Об этом сообщает Associated Press.

communityworldservice.asia Наводнение в Афганистане

В отдаленных северных районах Афганистана ливневые дожди достаточно часто приводят к ливневым паводкам, а также оползням. 18 апреля официальные лица страны заявили, что ливневые паводки зарегистрированы в провинциях Тахар, Бадгис и Саманган. Проливные дожди также прошли и в Кабуле, где тем не менее обошлось без жертв.

По словам директора агентства по предотвращению чрезвычайных происшествий провинции Тахар Абдула Разака Зинда, в уездах Калафган и Банги погибло 13 человек, в том числе женщины и дети. Он также отметил, что в результате проливных дождей было повреждено большое число домов, прежде всего построенных из необожженного кирпича.

В провинции Бангис, по данным представителя местных властей Ахмада Халида Сафи, в уезде Мукур погибло 19 человек. В провинции Саманган, как отметил представитель руководства провинции Седдик Азизи, из-за наводнений погибло шесть человек — три женины и три ребенка, урон нанесен 20 домам.