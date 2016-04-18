Москва, 18 апреля, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Компания Sony Pictures приобрела международные права на прокат российской исторической драмы «Дуэлянт», сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата из к/ф «Дуэлянт». реж Алексей Мизгирёв. 2016. Россия Перед дуэлем

Продюсер картины Александр Роднянский во время открытого питчинга проектов своей компании «Нон-Стоп Продакшн» в Фонде кино сообщил, что в российский прокат 29 сентября фильм будет выпускаться кинопрокатным подразделением Sony Pictures.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры об одновременном выходе фильма в мировой прокат в большинстве стран. Права на прокат фильма в Китае, Германии, Франции и Польше не проданы Sony Pictures.

В Китае фильм выйдет в прокат по договору с китайской компанией China Film Group. В Германии и Польше прокат «Дуэлянта», скорее всего, будет осуществляться компанией A Company.

Напомним, что сюжет фильма «Дуэлянт» построен вокруг отставного офицера, стреляющегося на дуэлях за плату вместо реальных участников конфликта.