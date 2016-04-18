Ярославль, 18 апреля, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Ученица школы № 33 Ярославля Александра Сонина стала серебряным призером Европейской математической олимпиады для девушек. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Европейская математическая олимпиада

Олимпиада проходила в Румынии с 10 по 16 апреля, в ней приняли участие 147 школьниц из 38 стран.

Кроме Александры Сониной, на турнире Россию представляли школьницы из Ижевска, Москвы и Санкт-Петербурга. Россиянки стали абсолютными лидерами олимпиады, отмечают в региональном правительстве.

Ярославские школьники традиционно демонстрируют высокие результаты в математических состязаниях. В начале этого года медаль на Международной математической олимпиаде в Румынии завоевал ученик 10-го класса рыбинского лицея №2 Егор Вепрев. В прошлом году ярославцы стали победителями XIX математического турнира старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова», Всероссийской олимпиады школьников по математике, Всекитайской женской математической олимпиады и Болгарской национальной математической олимпиады.