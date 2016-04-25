Москва, 25 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Детские отечественные фильмы и мультфильмы последних лет в Москве покажут бесплатно. Сегодня в кинотеатре «Салют» откроется программа, куда вошли художественные и мультипликационные работы, ставшие призёрами Всероссийского фестиваля визуальных искусств в «Орлёнке» в 2015 году.

Цитата из к/ф «Частное пионерское 2». реж Александр Карпиловский. 2015. Россия В столовой

«Мы устраивает показ в апреле и в данном случае не привязываемся ни к какой дате. В России выходит не так много детских кинопроектов, поэтому все новые картины нужно делать максимально доступными для зрителей. Так, сейчас появилась возможность показать программу Всероссийского фестиваля визуальных искусств в «Орлёнке». Мы отобрали его самые лучшие работы, и предлагаем вниманию юных зрителей фильмы, которые на конкурсе получили награды», — комментируют корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «МосКино».

В программу вошли:

приключенческая картина «Частное пионерское 2» режиссёра Александра Карпиловского, 2015 — фильм, удостоенный Гран-при фестиваля;

мелодрама «Мальчики + девочки =» Евгения Соколова, 2014 — в рамках показа состоится встреча с режиссёром и съемочной группой;

детский военный фильм «Про Петра и Павла» Виталия Воробьева, 2015.

В отдельных блоках анимации зрителям покажут:

«Почему банан огрызается» Светланы Разгуляевой, 2014;

«Няня» (из сериала «Поросенок») Натальи Березовой, 2014;

«Коровка» Марины Карповой, 2015;

«Как Новый год на свет появился» Анастасия Головань, 2013;

«Бегемот и компот» Алексея Минчено, 2015, и другие мультфильмы.

Цитата из м/ф «Почему банан огрызается». реж Светлана Разгуляева. 2014. Россия За столом с банкой огурцов

Всероссийский фестиваль визуальных искусств проходит в Краснодарском крае ежегодно с 1997 года. Главной целью смотра стало возрождение качественного визуального продукта, адресованного детям и подросткам. Фестиваль визуальных искусств — единственный в своем роде, где представлены произведения игрового и анимационного кино, телевизионные передачи и компьютерные программы. В конкурсной программе вместе с взрослыми участвуют дети, занимающиеся творчеством в разных сферах визуального искусства. Ежегодно в мероприятии принимают участие около 3 тысяч детей и подростков со всех уголков России.

Основная программа смотра каждое лето проходит на берегу Черного моря, однако благодаря специальной программе «Эхо Орленка» лучшие картины фестиваля традиционно демонстрируются в кинотеатрах Москвы.

Показы в кинотеатре «Салют» пройдут до 30 апреля.