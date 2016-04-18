Москва, 18 апреля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») считает спорными предложения главы СКР Александра Бастрыкина по досудебному включению материалов в список экстремистских и по расширению возможностей по внесудебной блокировке сайтов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

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«Существующая у нас в настоящее время система внесудебной блокировки экстремистского контента по решению Генерального прокурора или его заместителей достаточна и соответствует международному уровню», — заявил Левин.

По его мнению, совершенствование правовой базы необходимо, но должно осуществляться в рамках соблюдения конституционных прав граждан, в том числе свободы слова, права на доступ к информации, не нарушающей закон.

«Любые усовершенствования регулятивных мер должны учитывать необходимость поддержки отечественных технологических решений в сфере информационной безопасности», — заявил депутат.

Также Левин коснулся вопроса использования опыта КНР в противодействии злонамеренным информационным воздействиям на государственность, в частности, цензуры. «В этой связи хотелось бы обратить внимание на комплексность подхода, применяемого в Китае. Китайский опыт — это в первую очередь создание серьезного задела импортозамещения и многолетние эксперименты по организационному решению различных сложных административных противоречий», — сказал он.