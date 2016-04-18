Москва, 18 апреля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. В Москве отреставрируют более 350 архитектурных памятников в 2016 году, заявил мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на официальном портале мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Юрию Долгорукому в Москве

По словам градоначальника, на проведение реставрационных работ из бюджета будет выделено 16,7 млрд рублей. Кроме того, приведут в порядок 377 памятников, 270 из которых перешли в план с 2015 года. К сохранению культурного наследия привлекают и средства инвесторов, добавил он.

«Реставрацию 136 памятников профинансирует правительство Москвы, 93 — федеральные органы исполнительной власти, на 148 объектов выделят средства частные инвесторы», — уточнил Собянин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов заявил, что в 2016 году в столице начнется реставрация 117 объектов. Всего в городе насчитывается 7497 объектов культурного наследия.