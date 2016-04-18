Москва, 18 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Россия будет поддерживать усилия Палестины, нацеленные на продвижение процесса урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 18 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

«Знаю, что Вы сейчас предпринимаете энергичные усилия для того, чтобы подтолкнуть процесс урегулирования, и, безусловно, будем поддерживать Ваши усилия, направленные на то, чтобы активизировать все, что необходимо для выхода на конструктивный диалог», — сказал Путин.

Напомним, лидер Палестины Махмуд Аббас 18 апреля прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.