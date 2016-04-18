Обнинск, Калужская область, 18 апреля, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им.А.Г. Ромашина Калужской области принимает участие в международном конкурсе достижений в сфере технологий оптических покрытий Optical Interference Coatings (OIC-2016).

Фото пресс-службы ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина

Как сообщил 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель предприятия Сергей Ананишин, учёные и производственники представили на конкурс свою работу в номинации «Производственная проблема».

В качестве конкурсного задания участникам конференции было предложено создать на подложке, представленной организаторами, оптический фильтр из десятков и даже сотен слоёв различных материалов толщиной в нанометры в виде заданной картины — головы лося. При этом нижняя часть изображения должна формироваться спектром пропускания, а верхняя — спектром отражения полученного покрытия.

В частности, ученые обнинской «Технологии» направили на конкурс работу, состоящую из 47 слоев. Покрытие, выполненное на установке электронно-лучевого испарения, представляет собой металло-диэлектрическую конструкцию.

Государственный научный центр РФ ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина представляет свои работы на конкурсе Optical Interference Coatings, участниками которого традиционно являются ведущие мировые научно-исследовательские и производственные организации, второй раз. Уникальный опыт в области разработки и серийного нанесения антибликовых, просветляющих и иных покрытий для конструкционной оптики позволяет предприятию занимать достойное место среди номинантов. Итоги конкурса OIC-2016 будут подведены с 19 по 24 июня в городе Тусон (США).

«Успешное выполнение конкурсной задачи невозможно без наличия соответствующих технологий, оборудования и математического аппарата, что позволяет моделировать и практически реализовывать многослойную конструкцию, толщины которой варьируются от единиц до сотен нанометров. Участие в конкурсе является своеобразной проверкой уровня соответствия предприятия статусу одного из ведущих разработчиков и производителей оптических покрытий. Несмотря на то, что конкурсные задания не имеют коммерческой ценности, полученный в ходе решения проблемы опыт уже нашел применение в производстве», — заявил начальник лаборатории оптических покрытий Олег Просовский.