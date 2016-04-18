Ташкент, 18 апреля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Азиатский банк развития (АБР) до конца 2016 года выделит Узбекистану кредитные средства в размере $170 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Винсент Ван Гог. Фруктовый сад в цвету окаймленный Кипарисами

«Кредитные средства будут направлены на развитие сельского хозяйства, в том числе, на закупку перспективных фруктовых саженцев, техники, на поддержку структурных реформ и другое», — говорится в сообщении.

Узбекистан готовится провести диверсификацию экспорта выращиваемой сельхозпродукции в страны Европы.

Ташкент — член АБР с 1995 года. С этого периода АБР предоставил Узбекистану более $5 млрд на реализацию 54 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора; около $62 млн грантов технического содействия.