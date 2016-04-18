Калуга, 18 апреля, 2016, 14:07 — ИА Регнум. 44 контрольно-надзорных мероприятия, в том числе проверки совместно с сотрудниками прокуратуры было проведено Управлением Россельхознадзора по Калужской области в сфере государственного земельного надзора в первом квартале 2016 года.

Коллаж Управления Россельхознадзора по Калужской области

Как сообщили 18 апреля корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, за первые три месяца 2016 года было явлено 49 нарушений земельного законодательства на площади 1749,3 га, составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений и 38 постановлений о назначении административного наказания и 30 судебных решений о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Сумма наложенных административных штрафов составила 1 млн. 960,9 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 1 млн. 696,3 тыс. рублей.

В первом квартале Управлением выявлено 4 незаконных карьера и 4 несанкционированные свалки, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения, на площади более 32 га. Сумма ущерба, нанесенного почвам как объекту окружающей среды, в денежном выражении составила 135 млн. 236 тыс. рублей.

В рамках информационного взаимодействия в областную налоговую службу Управлением направлено 100 постановлений о земельных правонарушениях для взимания повышенной ставки земельного налога с собственников, не использующих сельскохозяйственные угодья по целевому назначению.

По материалам, направленным Управлением в Министерство экономического развития Калужской области, за истекший период 2016 года вынесено 2 решения об изъятии у собственников и продажи с торгов 38 земельных участков общей площадью 1107,7 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свыше 800 контрольно-надзорных мероприятий на общей площади около 116 тыс. га было осуществлено в 2015 году Управлением Россельхознадзора по Калужской области в сфере государственного земельного надзора.

В прошлом году, специалистами выявлено 739 нарушений земельного законодательства на площади 68 тыс. га (что составляет почти 59% от проконтролированной площади). В сельскохозяйственный оборот вовлечено более 7 тыс. га земель.

В 2015 году Управлением Россельхознадзора по Калужской области был онаружен 21 карьер, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения и 13 несанкционированных свалок. При этом ущерб, нанесенный почвам как объекту окружающей среды, составил свыше 138 млн. рублей.