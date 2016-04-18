Новосибирск, 18 апреля, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Новосибирске возбуждено еще одно уголовное дело по фактам мошенничества с муниципальными квартирами. На этот раз дело возбуждено в отношении бывшего начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска и двух директоров юридических фирм, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

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Как выяснилось, с 2007 по 2014 годы три участника организованной группы обманным путем совершили хищение муниципальных денежных средств путем отчуждения 16 жилых квартир, принадлежавших на праве собственности городу Новосибирску. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 9 млн рублей. Все трое задержаны, в их жилищах проведены обыски. В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. По ходатайству следователя судом в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — подчеркнули ИА REGNUM в региональном Следственном управлении.

Имен участников группы ведомство пока не называет, но в указанный период времени управление по жилищным вопросам мэрии Новосибирска возглавляла Светлана Стынина. В Следственном управлении корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что речь идет о ней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале апреля прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 1,5 тысяч муниципальных квартир в Новосибирске. По данному делу проходят сразу несколько человек — бывший заместитель начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрей Гудченко, директор агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павел Селякин и учредитель и менеджер агентства недвижимости «Сибирский дом» Людмила Епихина. По этому же делу к уголовной ответственности привлечена и супруга Павла Селякина Валерия Селякина (оценщик недвижимости).

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Отметим, что в марте 2016 года новосибирские льготники вышли на пикет к областной прокуратуре, чтобы обратить внимание прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева на бездействие его подчиненных, «по халатности которых были массово нарушены права федеральных льготников на улучшение жилищных условий, а также на получение бесплатных земельных участков в связи с майскими указами президента».

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