Воронеж, 18 апреля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. В Воронеже на Адмиралтейской площади с 11:00 на XIV городской фестиваль воздушных змеев собрались участники и зрители. Жюри оценивало работы конкурсантов по трем номинациям — высота полета, дальность полета и оригинальность змея. Те, кто не подал заявку на участие, все равно не отказались от участия в празднике — на площади было много «неконкурсных» змеев.

Павел Ищенко ИА REGNUM Городской фестиваль воздушных змеев в Воронеже

Павел Ищенко ИА REGNUM Участница воронежского фестиваля воздушных змеев

В парке «Алые паруса» в 12:00 открылся фестиваль короткометражного и анимационного кино «Новый горизонт». В первый день фестиваля в парке работал маркет «Синичка», мастер-классы для детей и взрослых, на сцене проходили танцевальные выступления и концерт кавер-группы, который организаторам пришлось прервать из-за непогоды, а затем показ короткометражек, которые участвовали в девяти предыдущих фестивалях «Новый горизонт».

Павел Ищенко ИА REGNUM Участники проекта «Они живые» на фестивале в Воронеже

На открытии фестиваля замруководителя департамента культуры Наталья Калашникова зачитала приветственное слово от губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. В письме главы региона говорилось, что «Новый горизонт» в 2016 году стал одним из главных мероприятий Года российского кино в Воронежской области.

Сами фестивальные показы пройдут в кинотеатре «Спартак» с 18 по 22 апреля. Киноработы будут поделены тематически по разным дням фестиваля. Зрителям покажут 61 фильм, а победителей будет выбирать комиссия, в которую входят сценарист воронежской студии Wizart Animation Владимир Николаев, преподаватель Московской школы кино Николай Ковбас и актриса Зоя Бербер.