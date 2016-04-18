Атенс, США, 18 апреля, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Американские ученые из Университета Джорджии выяснили основную причину раннего старения, сообщает Sciencealert. По их мнению, одну из главных ролей в преждевременном старении играют финансовые проблемы, с которыми сталкиваются люди в течение жизни.

Илья Репин. Портрет старушки

Исследователи провели анализ медицинских и социально-экономических показателей 100 афроамериканок среднего возраста. Особое внимание было уделено специальным ДНК-маркерам, по которым определятся биологический возраст человека.

Выяснилось, что женщины, зарабатывающие не более $4 тыс., демонстрируют ускоренный темп старения в 68% случаев, а более 70% женщин, чей доход превышает $15 тыс., стареют медленнее.

Особенно быстро стареют женщины, чей доход нерегулярен и нестабилен. Такие дамы в среднем выглядят на 5−7 лет старше своего настоящего возраста.

Ученые считают, что причина таких явлений заключается в стрессе, который испытывают женщины при финансовых проблемах.