Москва, 18 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. В апреле наиболее доступное предложение на рынке аренды квартиры в Москве — жилье на юго-западе за 19 тыс. рублей в месяц, сообщает 18 апреля IRN.ru со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

andremergulhaum Квартира

Однокомнатная квартира на 5-м этаже в 17-этажном доме на улице Скульптора Мухиной находится в пределах 10-минутной поездки на транспорте от метро «Юго-Западная».

Чуть более дорогое предложение — однокомнатная квартира за 20 тыс. рублей в месяц на 8 этаже дома по улице Рокотова. Жилье находится в 15 минутах пешей ходьбы от станции метро «Ясенево», однако мебель в данном случае отсутствует.

На третьем месте — однокомнатная квартира за 20 тыс. рублей на Сиреневом бульваре. Жилье на последнем этаже 5-этажки, до ближайшей станции метро «Первомайская» можно добраться транспортом за 7 минут. Мебель и бытовая техника присутствуют.