Москва, 18 апреля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» с самого начала не планировал демонстрацию на параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади, зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Неучастие данного ЗРК в параде не связано с экономическими причинами. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передаёт НТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЗРК С-400 «Триумф» на параде Победы

Отмечается, что перечень военной техники, которую планируется продемонстрировать на параде, утверждается руководством Минобороны. Здесь немаловажную роль играет, круглая дата празднуется или обычная, неюбилейная.

«Речь не идет ни о какой экономии, участие в предстоящем параде на Красной площади Москвы ЗРС С-400 «Триумф» не планировалось изначально», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор «Алмаз-Антея» Ян Новиков заявил о неучастии С-400 в параде Победы сегодня, 18 апреля.

Напомним, что ЗРК «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Приняты на вооружение 28 апреля 2007 года. С-400 были развёрнуты в Сирии для уничтожения террористов «Исламского государства» (ИГ — запрещено в России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире к С-400 растёт интерес: ряд стран, в том числе Индия и Китай, заинтересованы в приобретении С-400 «Триумф». Об этом 18 апреля сообщил помощник президента по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

Читайте также: В мире резко вырос спрос на российскую систему ПРО — после операции в Сирии