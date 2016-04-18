Ярославль, 18 апреля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов наложил вето на закон об изменении бюджета 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Главу региона не устроили три депутатские поправки, принятые на заседании 25 марта. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате долгих прений эти поправки были приняты в редакции депутатов.

Сергей Ястребов

Средства на стимулирующие выплаты работникам здравоохранения (30 млн), поддержку свиноводства (30 млн) и строительство газопровода в Сахареж (20 млн) Дума решила изыскать дополнительно к утвержденному финансированию отраслей. Правительство региона предлагала выполнить эти мероприятия за счет перераспределения средств внутри утвержденных расходов.

При этом губернатор отклонил весь закон в целом, предложив принять его в своей редакции. В частности, выплаты работникам здравоохранения и поддержку свиноводства глава региона предлагает осуществить, сократив другие расходы в здравоохранении и АПК, а газопровод построить за счет бюджетного кредита.

«Этот закон тяжело принимался. Источники мы указали не совсем корректно. Указали, что деньги пойдут за счет дефицита бюджета, а надо было расшифровать, за счет чего: внешних заимствований или за счет приватизации. Теперь мы должны это поправить, ведь у губернатора принципиальных возражений нет, вопрос только по источникам. Надо было на третье чтение выносить эти технические моменты, теперь на следующей думе поправим», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Теперь у Ярославской областной думы есть несколько вариантов: преодолеть вето двумя третями голосов, принять закон в редакции губернатора или создать согласительную комиссию. Каким путем пойдем заксобрание, будет решено на совещании, которое пройдет сегодня. Глава бюджетного комитета не видит проблемы в том, что губернатором отклонен закон об изменениях в бюджет целиком.

«У нас бюджет на весь год принят, за неделю ничего не случится», — отметил председатель комитета по бюджету Николай Александрычев.