Рига, 18 апреля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. С 1990 года число латвийских жителей сократилось более чем на 20%, а возраст 40% жителей Латвии превышает 50 лет, говорится в докладе «Стратегия активного старения для более продолжительного и качественного трудового стажа в Латвии», подготовленном Министерством благосостояния, сообщает портал Rus.delfi.lv. Кроме того, эта возрастная группа формирует 30% всего трудоспособного населения.

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Демографические прогнозы на будущее свидетельствуют о том, что население Латвии и впредь будет сокращаться и стареть. К 2030 году доля жителей трудоспособного возраста снизится почти на 7 процентных пунктов, в свою очередь доля трудоспособных жителей в возрасте старше 50 лет увеличится почти до 33,6%.

В отчете также сказано, что в связи со снижением числа молодых работников, важным трудовым ресурсом следует считать людей в возрасте более 64 лет. Старение населения в большей степени связано с меньшим числом молодых жителей, чем с ростом продолжительности жизни, отмечают в министерстве. Также на демографическую ситуацию влияет низкий уровень рождаемости.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, ежедневно из Латвии на проживание в другие страны в среднем переселяются 52 человека, а умирают в среднем 78 человек, в то время как рождаются 60.