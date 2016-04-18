Переславль-Залесский, Ярославская область, 18 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Причиной гибели женщины и двух ее детей в Переславле-Залесском Ярославской области стал не гелий, а угарный газ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Следственном комитете.

Тела 24-летней жительницы Переславля и двух ее малолетних сыновей были обнаружены в квартире на ул. Пушкина вечером 22 марта 2016 года. Отец семейства оказался жив и был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По факту произошедшего СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной смерти людей называлось отравление гелием — семья подрабатывала организацией праздников, и в квартире был обнаружен баллон из-под гелия.

Однако по результатам судебно-медицинских экспертиз установлено, что женщина и двое детей скончались от отравления угарным газом, который образовался при сгорании бытового газа при эксплуатации работающей в квартире газовой колонки.

По данным следствия, управляющая компания «Ремкос Плюс», обслуживающая дом, где проживала семья, с октября 2015 года расторгла договор с организацией, выполняющей работы по очистке вентиляционных каналов и дымоходов. Вследствие этого проверка их состояния не производилась, что не позволило своевременно выявить возникновение угрозы и предотвратить трагедию.

«С учетом собранных по делу доказательств директору ООО «Ремкос Плюс» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает СУ СКР по региону.

В ведомстве отмечают, что в адрес руководства администрации Переславля-Залесского будет внесено представление. Также следствие проведет дополнительный осмотр места происшествия с целью выяснения причин и условий, способствовавших совершению преступления.