Москва, 18 апреля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. В России признана нежелательной деятельность четырёх некоммерческих организаций. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, пишет «Парламентская газета».

ИА REGNUM Совет Федерации

Косачёв выступил сегодня, 18 апреля, на совместном заседании комитетов Совета Федерации. В заседании приняли участия комитеты по международным делам, по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности. Нежелательными признаны Национальной фонд в поддержку демократии, Фонд «Открытое общество», Институт «Открытое общество «Фонд содействия», Национальный демократический институт международных отношений.

Сенатор пояснил, что, помимо упомянутых четырёх НКО, которые признаны нежелательными, деятельность ещё пяти НКО, которые уже проверены, не представляет угрозу конституционному строю государства. Те структуры, которые уже проверены, всё равно будут оставаться в поле зрения уполномоченных органов.

«Считаю, что патриотический стоп-лист сработал», — сказал Косачёв. В настоящее время также проверяются ещё четыре НКО.

Косачёв пояснил, что проверки проводятся после обращений, поступивших в Генеральную прокуратуру России из различных структур. Подозрения в отношения большинства из проверенных организаций не подтвердились.

По словам Косачёва, Минюст располагает данными, что в России к настоящему моменту зарегистрированы филиалы более 150 иностранных НКО, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус «нежелательных в России».