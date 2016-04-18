Москва, 18 апреля, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Для России итоги встречи в Дохе неоднозначны, но по большей части негативны. Цены на нефть вновь вернутся к низким отметкам и сколько пробудут там, неизвестно. Рублю придется тяжко, считает директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

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«Для российских компаний — экспортеров нефти слабый рубль позволит отбить потери, связанные с низкой стоимостью сырья на мировых площадках, но бюджету страны это поможет лишь частично. Для обычных граждан новое падение цен на нефть обернется ростом инфляции, а значит, и ростом цен на товары и услуги», — полагает Разуваев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля цены на нефть остаются в глубоком минусе после безрезультативной встречи в Дохе. Баррель сорта Brent стоит $40,99 (-4,9%). Утренние продажи доходили до 6% снижения. Рубль отступает в парах с иностранными валютами. В начале торгов рубль падал на 3,5% к евро и доллару. Сегодня за доллар США дают 68,46 руб. (+3,3%), евро поднимался до 77,74 рубля.