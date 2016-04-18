Севастополь, 18 апреля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Севастопольская ТЭЦ, вырабатывавшая 18 Мт собственной генерации, остановлена, что не сказалось на электроснабжении города. Подключение третьей нитки энергомоста позволило получать электричество в необходимых Севастополю объемах. Об этом говорилось 18 апреля на заседании комиссии по ликвидации ЧС, передает корреспондент ИА REGNUM.

blickpixel Линии электропередач

Подача электроэнергии в дома Севастополя в последние дни ни разу не была ограничена. По данным представителей правительства города, теперь Севастополь полностью обеспечен электричеством, и нет необходимости использовать источники собственной генерации либо резервные источники питания.

Севастопольская ТЭЦ остановлена в связи с завершением отопительного сезона. ТЭЦ вырабатывала 18 МВт электроэнергии для жилых районов города обслуживания предприятием «СГС Плюс».

Благодаря перетоку электроэнергии из РК, ее генерированию ветровыми и солнечными электростанциями удалось значительно снизить уровень энергопотребления городских котельных.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Севастополе завершился отопительный сезон. Вторым этапом планировалось отключение 19 апреля отопления в районах, обслуживаемых «СГС Плюс».