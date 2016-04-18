Москва, 18 апреля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Холдинг Mail.Ru Group выпустил в продажу официальное приложение Moosic для скачивания музыкального контента из социальной сети «ВКонтакте», пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

ElasticComputeFarm Музыка

С помощью приложения Moosic можно не только скачивать, но и прослушивать музыку во «ВКонтакте» и других социальных сетях, однако интегрировано оно исключительно с соцсетью «ВКонтакте». Также с помощью приложения можно будет создавать плей-листы и искать похожую музыку с помощью рекомендаций.

Приложение уже появилось в магазине Google Play, но пока отсутствует у App Store и Windows Phone Store. После завершения тестового периода и процесса заключения договоров с правообладателями выбранная модель будет внедрена в проектах компании.

В настоящее время приложение, появившееся в апреле, было скачано более 1 млн раз и имеет более 39 тысяч оценок.