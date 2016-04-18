Москва, 18 апреля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Запланировано проведение акции со студентами высших и средних специальных учебных заведений с целью написания молодежью «писем в прошлое» членам своих семей, принимавшим участие в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В письмах будет отражен личный вклад в дело сохранения наследия Великой Победы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Память о героях Великой Отечественной Войны

Публикуемая в социальных сетях информация об акции будет сопровождаться хештегами: #Волонтеры70, #ИсторияПродолжается, #ВолонтерыПобеды, #70плюс1, #Роспатриот, #Росмолодежь, #ПисьмоПобеды, #название_региона.

Мероприятие организовано в рамках реализации Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016−2020 годы».

По словам представителя организаторов акции «Письмо Победы» Валерии Бородиной, акция, стартовавшая 18 апреля, продлится до самого Дня Победы, 9 мая.

Акция состоит из двух этапов.

Первый — общение волонтеров Победы с учащимися, в ходе которого студентов знакомят с возможностями внести личный вклад в дело сохранения памяти о Великой Отечественной Войне. Студенты заполнят специальные бланки, где смогут рассказать о себе и о своем родственнике — участнике Великой Отечественной войны, а также определиться со своим личным вкладом в реализацию проекта — помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, волонтерская работа.

Второй — общение с ветеранами Великой Отечественной Войны. Волонтеры будут приходить к ветеранам, помогать им связаться со освоим однополчанами или родственниками при помощи интернета или отправить поздравительную открытку.

Организаторами акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».