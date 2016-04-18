Москва, 18 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Доступ в мавзолей Ленина и к захоронениям у Кремлевской стены закрыт для посетителей до 14 мая в связи с подготовкой мероприятий по празднованию 71-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

wallpaperbeta.com Мавзолей Ленина. Парад Победы

«В связи с производством работ по монтажу и демонтажу гостевых трибун и подготовкой праздничного оформления Красной площади для проведения торжественных мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, допуск посетителей с 18 апреля по 14 мая 2016 года в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — говорится в сообщении.

В этом году в военном параде 9 мая примут участие более 15 тысяч военнослужащих и более 200 единиц военной техники, среди которых пройдут новые боевые машины на платформах «Армата», «Бумеранг» и «Курганец-25», пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» и бронемашины «Тигр», ранее сообщал официальный портал мэрии Москвы.