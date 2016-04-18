Токио, 18 апреля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Заместитель Государственного секретаря США Энтони Блинкен заявил 18 апреля, через несколько дней после провала пуска Северной Кореей ракеты средней дальности, что США ответят более жесткими мерами в случае проведения КНДР дальнейших ядерных испытаний, сообщает Reuters.

rfi.fr Ядерные испытания Северной Кореи

Блинкен, который находится в Токио в рамках встречи с высокопоставленными представителями правительства Японии, заявил журналистам, что Северная Корея окажется в еще более сложной ситуации, если будет по-прежнему идти на провокации.

«Последует дополнительный, более жесткий ответ в случае еще одного (северокорейского) ядерного испытания», — заявил Блинкен, добавив, что такие действия со стороны КНДР являются «недопустимыми».

Блинкен также отметил, что США рассмотрят «ряд возможностей», подчеркнув, что пока «рано» говорить о конкретных шагах Белого дома.

Как ожидают некоторые эксперты, Пхеньян проведет пятое испытание ядерного оружия в ближайшее время, скорее всего, перед конгрессом правящей Рабочей партии Кореи, запланированным на начало мая.

Напомним, Северная Корея провела четвертые ядерные испытания в январе 2016 года, за которыми через месяц последовал запуск искусственного спутника Земли, который, по мнению многих экспертов, был прикрытием для испытания баллистической ракеты. Оба этих шага КНДР шли вразрез с резолюциями Совбеза ООН.

Расширенный пакет санкций ООН, направленный на финансовое удушение ядерной программы КНДР, был принят единогласно Советом Безопасности ООН в начале марта. Резолюции для этих санкций были подготовлены Китаем и США.