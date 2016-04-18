На Алтае изъяли из продажи стеклоомывающую жидкость «Аквамарин»
Барнаул, 18 апреля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Обращение одного из алтайских автомобилистов, который был вынужден лечиться у окулиста после использования стеклоомывающей жидкости «Аквамарин», послужило поводом для проведения внеплановой выездной проверки ООО «Торгсервис 22». Подробности сегодня, 18 апреля, сообщает прокуратура Алтайского края.
Пострадавшим стал водитель одного из автотранспортных предприятий региона. Омывающую жидкость для автомобильных стекол он приобрел в одном из магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 22»). После ее использования по назначению, вынужден был обратиться за медицинской помощью в связи с заболеванием глаз.
«По результатам проверки юридического лица и проведения исследования в образцах реализуемой стеклоомывающей жидкости «Аквамарин» был обнаружен метиловый спирт (метанол), который является опасным токсическим веществом (ядом). Действие его паров выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу», — пояснили в прокуратуре. Правоохранители также подчеркивают: использование метанола, в том числе при изготовлении стеклоомывающей жидкости, запрещено действующими санитарными правилами.
В настоящее время сотрудниками Управления Роспотребнадзора по краю снято с продажи и арестовано более 2000 единиц опасной продукции, выдано предписание о прекращении реализации стеклоомывающей жидкости «Аквамарин» еще в 17 принадлежащих юридическому лицу магазинах по краю.
Материалы о привлечении юридического лица по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение продавцом обязательных требований к продукции, повлекших причинение вреда здоровью граждан, направлены для рассмотрения в арбитражный суд Алтайского края.