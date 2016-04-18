Барнаул, 18 апреля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Обращение одного из алтайских автомобилистов, который был вынужден лечиться у окулиста после использования стеклоомывающей жидкости «Аквамарин», послужило поводом для проведения внеплановой выездной проверки ООО «Торгсервис 22». Подробности сегодня, 18 апреля, сообщает прокуратура Алтайского края.

Покупка стеклоомывателя «Аквамарин» в магазине торговой сети «Светофор» обернулось лечением глаз

Пострадавшим стал водитель одного из автотранспортных предприятий региона. Омывающую жидкость для автомобильных стекол он приобрел в одном из магазинов «Светофор» (ООО «Торгсервис 22»). После ее использования по назначению, вынужден был обратиться за медицинской помощью в связи с заболеванием глаз.

«По результатам проверки юридического лица и проведения исследования в образцах реализуемой стеклоомывающей жидкости «Аквамарин» был обнаружен метиловый спирт (метанол), который является опасным токсическим веществом (ядом). Действие его паров выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, расстройствах зрения. Метанол может проникать в организм через неповрежденную кожу», — пояснили в прокуратуре. Правоохранители также подчеркивают: использование метанола, в том числе при изготовлении стеклоомывающей жидкости, запрещено действующими санитарными правилами.

В настоящее время сотрудниками Управления Роспотребнадзора по краю снято с продажи и арестовано более 2000 единиц опасной продукции, выдано предписание о прекращении реализации стеклоомывающей жидкости «Аквамарин» еще в 17 принадлежащих юридическому лицу магазинах по краю.

Материалы о привлечении юридического лица по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение продавцом обязательных требований к продукции, повлекших причинение вреда здоровью граждан, направлены для рассмотрения в арбитражный суд Алтайского края.