Торонто, Канада, 18 апреля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Канаде женщина пощекотала нервы посетителям зоопарка, запрыгнув в вольер к тигру. Как сообщает издание Toronto Sun, инцидент произошел в субботу, 16 апреля, в городе Торонто.

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По предварительным данным, посетительница зоопарка полезла в опасную зону за своей шляпой, которую унесло ветром.

От грозного хищника молодую женщину отделяла лишь ненадежная проволочная изгородь. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

Представители зоопарка назвали действия посетительницы безответственными и подающими дурной пример для окружающих.