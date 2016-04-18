Москва, 18 апреля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. После встречи в Дохе стало совершенно очевидно, что проблема на рынке нефти перешла из экономической плоскости в политическую. Желание Ирана восстановить уровень добычи до момента введения санкций вполне естественно. Так, например, Ирак в настоящий момент освобожден от квот на добычу в рамках ОПЕК для восстановления экономики пережившей войну. Соответственно, поведение Саудовской Аравии говорит о том, что картель разобщен и не способен выполнять ту функцию, ради которой создавался, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

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«На таком фоне цены на нефть ожидаемо оказались под давлением. Европейский сорт Brent готовится протестировать поддержку в области 40 долларов за баррель. Однако, стоит учесть, что переговоры не провалились полностью, — отметил Полховский. — Официальная формулировка сводилась к тому, что участникам заседания нужно больше времени для того чтобы всесторонне изучить вопрос и вернуться к нему на встрече в июне. Соответственно, не закрывается возможность подписания соглашения в ближайшем будущем».

«Цены переживут сейчас волну снижения, пока от своих позиций будут избавляться те участники рынка, которые закладывались на позитивные итоги встречи Дохе. После этого они стабилизируются и даже могут предпринять попытку постепенно восстанавливаться до июня месяца, когда вновь будет снова обсуждаться тема заморозки. Brent пока вряд ли сможет закрепиться ниже 35 долларов за баррель на длительный период времени, а просто будет колебаться в более низком диапазоне 35−45 долларов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля после встречи нефтедобывающих стран в Дохе цена на нефть снижаются. Так, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне снижались на 4,1% и пребывали на уровне 41,34 доллара за баррель. Одновременно майские контракты WTI дешевели на 4,5% и находились в области 38,56.