Москва, 18 апреля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Вице-президент Нового банка развития (НРБ) БРИКС Лесли Маасдорп в ближайшее время посетит Россию, чтобы оценить возможности организации банком рублевых займов и обсудить его детали, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

Klemenchukov Рубли

По его словам, вице-президент о ЮАР отвечает в банки за фондирование. В частности, в ходе визита в Россию он проведет переговоры с Банком России, с биржей и уточнит детали выхода на рынок.

Ему нужно определиться с инструментом, с дюрацией инструмента, с объемом», — сказал Сторчак.

Ранее Лесли Маасдорп не исключал привлечения кредитных средств под российские проекты в рублях. Также банк планировал в 2016 году осуществить размещение облигаций на российском рынке.

Страны БРИКС учредили Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае в июле 2014 года. Главной задачей кредитной организации является финансирование инфраструктурных проектов в государствах БРИКС и развивающихся странах.