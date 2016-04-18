Ярославль, 18 апреля, 2016, 12:48 — ИА Регнум. 14 апреля в Москве состоялась церемония вручения международной общественной премии имени Алексея Комеча «За общественно значимую гражданскую позицию в деле защиты и сохранения культурного наследия России», обладателем которой стала ярославская градозащитница Ольга Мазанова. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Ольга Александровна награждена в номинанции «За личный многолетний вклад в дело изучения и охраны памятников».

фото Анатолия Афанасьева Ольга Мазанова на вручении премии

«Признание важности моей градозащитной деятельности на федеральном уровне — это признание всего ярославской градозащитного движения. Это очень важное событие, которое направлено на популяризацию памятников истории и культуры, сохранение нашего культурного наследия. Я надеюсь, это событие сможет привлечь к градозащите не только профессиональных архитекторов, историков, экспертов, но и широкие массы общественности.

Это отчасти и произошло в 2015 году, когда очень много простых жителей города, которые, казалось бы, защищали только «свои памятники» — расположенные рядом с их домами (Петропавловский парк, Бутусовский поселок, «Детская больница» по ул. Володарского и т.д., а прихожане — церковь Николы Мокрого) пришло в градозащиту. На публичных слушаниях 30 июля 2015 года оказалось, что все мы неожиданно объединились, и, в результате, во многом победили, отстояли культурное наследие», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Своей победой и победой своих соратников (Ольга Мазанова подчеркивает, что действует она не одна), обладатель премии Комеча считает следующие факты. При ее участии удалось отменить разрешение на строительство 4-этажного кинотеатра у храма Сретения в Депутатском переулке, не дать построить немасштабную гостиницу Интер-Отель на Волжской набережной, приостановить строительство ОТЦ «Волков-Плаза» на площади Волкова, притормозить планы застройщика построить 7-этажный дом с плоской крышей у храма Николы Мокрого, отменить выдачу разрешения на строительство многоэтажного дома ЗАО «Блок-2» у храма Николы Мокрого, отменить разрешение на строительство 7-этажного дома в Бутусовском поселке, остановить планы застраивания Петропавловского парка и примыкающих к нему территорий, остановить планы строительства высокой колокольни Успенского собора. Также благодаря позиции Ольги Мазановой удалось сохранить исторические конструкции и внешний вид глав Введенского собора Толгского монастыря.

«Хотелось бы отметить своих учителей — архитекторов, авторов Проекта зон охраны памятников истории и культуры Ярославля Марова Виктора Федоровича и Соколову Ксению Александровну, с которыми мне довелось работать много лет рядом в «Гражданпроекте», во многом, благодаря которым, я считаю, был сохранен исторический облик Ярославля», — сказала Ольга Мазанова.

Ярославцы становятся обладателями премии во второй раз. В 2012 году премию Комеча получила Татьяна Васильева, эксперт, историк и искусствовед, замдиректора по научной работе ООО «Ярославская художественная мастерская «Реставратор»).