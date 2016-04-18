Барнаул, 18 апреля, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Жительница Барнаула, которой требовалось получить освобождение от работы, помогла правоохранительным органам выявить терапевта, торговавшего больничными. Подробности сегодня, 18 апреля, сообщает прокуратура Алтайского края.

«Врач — друг народа». Советский плакат

История началась еще в феврале 2015 года: горожанке для решения семейных вопросов потребовалось на несколько дней освобождение от работы.

«Случайно встретив знакомую, она рассказала ей о своей проблеме. Та посоветовала ей взять больничный, пояснив, что есть человек, который может это организовать, а затем дала ее телефон. Созвонившись с врачом, сообщила, на какой срок ей нужно освобождение от работы, а затем получила от нее смс — сообщение с указанием адреса больницы, необходимых документов, подлежащей переводу сумме (1000 руб.) и номера счета. Гражданка удивилась, что за больничный ей придется заплатить и решила обратиться в связи с этим в полицию. Там ей предложили поучаствовать в оперативном эксперименте», — рассказали в прокуратуре.

Последующее общение с врачом проходило под контролем сотрудников полиции: встреча в больнице, оформление амбулаторной карты, перечисление на счет денег, выдача больничного без какого — либо осмотра и наличия заболевания. После того, как она с больничным листом вышла из кабинета врача, та была задержана.

Кстати, это не единственный случай торговли больничным, о котором узнали правоохранители.

«Еще одна свидетель подтвердила показания, рассказав суду, что также обращалась к врачу за справкой, за которую перечисляла той 1000 руб», — отмечают в прокуратуре.

В суде медработник заявила, что сотрудники полиции спровоцировали ее на эти действия, хотя не отрицала, что ранее выдавала справки и больничные листы за денежное вознаграждение.

Наказанием за данное преступление суд определил штраф в сумме 45 000 руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно — распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 1 год.