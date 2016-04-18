Москва, 18 апреля, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для СМИ по особенностям освещения информации о случаях самоубийства, говорится в сообщении ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустые качели

СМИ рекомендуется сообщать о случаях суицидов кратко, без подробностей о личности погибшего и его образе жизни. Также среди рекомендаций, которые в дальнейшем будут обсуждаться, призыв воздержаться от эмоциональности в сообщениях.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), особенности освещения в СМИ случаев самоубийств могут оказать влияние на лиц с суицидальными наклонностями.

Новые рекомендации разработаны Роспотребнадзором с участием ведущих специалистов, занимающихся научной и практической разработкой вопросов суицидологи и информационной безопасности детей и подростков.