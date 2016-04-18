Москва, 18 апреля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Новости о безрезультатной встрече в Дохе негативны для нефтяного рынка и сырьевых валют. Рынкам потребуется пара дней для приведения в порядок мыслей и эмоций. К среде-четвергу (20−21 апреля) площадки стабилизируются и начнут формировать новые среднесрочные торговые каналы, считает заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Для рубля настали не лучшие времена — 18 апреля российский рубль упал на 3,3%. Новая неделя для доллара США пройдет в диапазоне 67,55−71 руб. Евро проторгуется в рамках отметок 76,60−79,0 руб. Пара евро/доллар останется в коридоре 1,1250−1,1390», — полагает Мильчакова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля рубль торгуется в минусе к доллару и евро. По данным Московской биржи, курс доллара повышался до 68,8 рубля, а евро — до 77,74 рубля. Стоимость нефти после утреннего падения в район уровня 40,5 доллара за баррель сорта Brent пытается вернуться выше отметки 41 доллар за баррель.