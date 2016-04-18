Москва, 18 апреля, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В общественном транспорте Москвы пересадки могут стать бесплатными, такую возможность готовы рассмотреть в департаменте транспорта столицы, сообщает 18 апреля «Вечерняя Москва».

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Как уточняет глава транспортного ведомства Москвы Максим Ликсутов, пример бесплатных пересадок уже есть.

«Мы не отрицаем, что такое возможно, тем более, что пересадка между метро и МКЖД будет бесплатна в течение полутора часов; такую функцию имеет и билет «90 минут», — сообщил Ликсутов.

Чиновник отметил, что, согласно проведенному опросу граждан, 64% пассажиров предпочтут делать пересадки в общественном транспорте в случае, если повторный проезд будет бесплатным и не нужно будет ждать транспорт более 10 минут.

Кроме того, маршруты без пересадок выбирают, в основном, люди старшего поколения. 48% пассажиров старше 60 лет предпочтут именно такой тип передвижения, а вот в остальных возрастных группах предпочитающих проезд без пересадок — не более 30%.