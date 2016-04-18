Таллин, 18 апреля, 2016, 12:21 — ИА Регнум. «Провокации российских ВВС» лишь убеждают в том, насколько агрессивна сегодняшняя Россия, и в том, что разговоры о каком-либо содержательном диалоге на сегодня — просто пустой звук. Об этом ИА REGNUM сегодня, 18 апреля, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на председателя комиссии по государственной обороны, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсона. По его словам, «подобные инциденты еще раз подтверждают, как важно присутствие в прибалтийских странах присутствие союзников».

mil.ru Российский истребитель Су-27

В качестве доказательства своих слов Михкельсон напомнил о произошедших подряд двух чрезвычайных ситуациях в воздушном пространстве, когда сначала российский Су-27 пролетел на сверхнизкой высоте над американским эсминцем Donald Cook, а затем произошло сближение российского истребителя с американским самолетом разведки RC135. «Россия в прямом смысле слова провокационными действиями своих Воздушно-космических сил играет в «русскую рулетку». Однажды все это может закончиться печально», — заявил он, считая, что опасные сближения российских и американских самолетов над Балтийским морем могли привести к столкновению.

Политик сообщил, что 19 апреля в парламенте состоится слушание доклада эстонского Центра оборонных исследований, оценивающее ситуацию с безопасностью в регионе и баланс военных сил, с указанием того, что должен сделать блок НАТО для усиления своего положения. На его основании комиссия по государственной обороне подготовит доклад по политике «сдерживания» силами НАТО «агрессии России», который будет представлен на открытом заседании парламента в начале мая и станет одним из основных документов подготовки страны к Саммиту НАТО в Варшаве летом 2016 года.