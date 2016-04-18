Барнаул, 18 апреля, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Центральный районный суд Барнаула направлено уголовное дело в отношении двух жителей Новосибирска, обвиняемых в обеспечении деятельности интернет-магазина по продаже наркотических средств (так называемых, «скорости» и «спайсов»). Подробности сегодня, 18 апреля, сообщает прокуратура Алтайского края.

Эдвард Мун. «Крик». 1893 г

По словам первого заместителя прокурора Алтайского края Анатолия Богданчикова, сделки между сбытчиками наркотиков и их покупателями, а также между соучастниками, происходили через интернет посредством портативных планшетных компьютеров и мобильных телефонов.

«Участники указанной группы тщательно распределили между собой функции и обязанности осуществления преступной деятельности в интернет-магазине. Так, обвиняемые выполняли в указанной организованной группе функции «курьеров» и «закладчиков» — получали на территории Новосибирска крупные оптовые партии наркотических средств, которые перевозили в Барнаул», — пояснил Анатолий Богданчиков.

Для удобства новосибирские торговцы арендовали в Барнауле квартиру, где специально оборудовали тайники для длительного хранения крупных оптовых партий наркотических средств и осуществляли фасовку и упаковку наркотиков на разовые дозы.

Передача соучастниками наркотических средств потребителям происходила через заранее подысканные обвиняемыми малозаметные места — тайники, расположенные в различных укромных местах — а расчет за полученный товар производился электронным способом.

При задержании сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю из автомобиля обвиняемых и в тайнике арендуемой ими квартиры было изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой около 400 грамм.

Задержанным предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).