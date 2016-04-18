Элиста, 18 апреля, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Жители Калмыкии копят долги за потребленный газ. Как сообщили ИА REGNUM в дирекции по связям с общественностью «МРСК Северного Кавказа» 18 апреля, по итогам первого квартала текущего года дебиторская задолженность потребителей ЖКХ перед региональным гарантирующим поставщиком АО «Калмэнергосбыт» увеличилась на 4 млн рублей или 7,3%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Также по теме: Здания администрации Целинного района Калмыкии могут обесточить за долги

По остальным группам потребителей задолженность удалось существенно снизить. Так, промышленные и приравненные к ним потребители сократили объем долгов за поставленный газ за период январь-март 2016 года почти ан треть — на 6,7 млн рублей.

Организации, финансируемые из федерального бюджета, снизили задолженность на 2,2 млн рублей (41,73%). Задолженность в группе «Непромышленные потребители» сократилась на 1,44 млн руб. (35,6%). Сельхозтоваропроизводители погасили долгов на 600 тыс. рублей (или 29,3% от общей суммы задолженности).

Напомним, что с 1 января 2016 года вступил в силу федеральный закон, направленный на укрепление платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Согласно документу, недобросовестные потребители теперь не смогут кредитоваться за счет энергетиков, накапливая большие долги. Теперь должники — юридические лица должны будут с первого дня, следующего за днём оплаты задолженности, уплатить пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка России, что намного превышает проценты по банковскому кредиту.

«Пени и штрафы за просрочку оплаты предусмотрены для всех категорий плательщиков. Это касается и так называемых «неотключаемых» потребителей, которые теперь будут обязаны предоставить гарантии оплаты или запастись альтернативными источниками электроэнергии», — подчеркнул управляющий директор АО «Калмэнергосбыт» Игорь Деревенченко.

Как сообщало ИА REGNUM, многомиллионные долги накопили недобросовестные потребители Калмыкии перед АО «Калмэнергосбыт» и за электроэнергию. Речь идет о сумме почти в 12 млн рублей. На сегодня большая часть из этой суммы уже погашена. Уведомления о возможном отключении от потребления электроэнергии за первые два месяца текущего года получили 1792 бытовых потребителя и 369 юридических лиц. После этого 89% бытовых потребителей-должников и подавляющая часть (96%) юридических лиц оперативно погасили свою задолженность перед региональным гарантирующим поставщиком.