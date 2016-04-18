Рига, 18 апреля, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Латвии с 17 до 29 апреля на полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории пройдут международные учения Summer Shield XIII, цель которых — отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны.

kasjauns.lv Армия Латвии

В учениях примут участие более 1300 солдат из Латвии, Литвы, США, Канады, Финляндии и Германии. В ходе учений будут отрабатываться навыки боевой поддержки широкого спектра. В них будут задействованы артиллеристы, минометчики, разведчики, боевые инженеры, инженеры конструкций, противотанковые подразделения и отряды защиты против оружия массового поражения.

Латвию на учениях будут представлять боевые единицы сухопутных сил, воздушных сил, а также несколько специализированных отрядов Земессардзе (ополчение).

Summer Shield в Латвии проводятся с 2004 года. С 2014 года учения Summer Shield включены в список учений и тренировок НАТО. В 2015 году в Summer Shield приняли участие 1100 военных.