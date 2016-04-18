Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2016, 12:08 — ИА Регнум. В прошедшие выходные в Ростове-на-Дону потомки освободителей развернули 200-метровую копию Знамени Победы. Акция состоялась в рамках регионального этапа международного общественно-патриотического проекта «Звезда нашей Великой Победы». Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве 18 апреля, колонна автомарша пробудет на Дону еще несколько дней.

donland.ru В Ростове-на-Дону развернули Знамя Победы

Место встречи участники акции назначили у стелы «Город воинской славы» на проспекте Шолохова. Здесь состоялся небольшой памятный митинг, а также были переданы три бюста от всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Донская столица в год 100-летия Брусиловского прорыва получила в дар памятник военачальнику Алексею Брусилову. Кроме того, в областном центре увековечат память писателя Алексея Толстого и адмирала Федора Ушакова. Где будут расположены бюсты, пока не уточняется.

Теперь участников автоколонны встретят в Таганроге и Каменске-Шахтинском. Здесь также пройдут памятные мероприятия и в дар будут переданы памятники военачальникам и героям войны.

Отметим, что уроки мужества и патриотические акции, посвященные 71-й годовщине Великой Победы, на Дону уже начались. В области состоятся в преддверии 9 мая два автопробега, пройдет исторический квест «На Берлин», традиционная акция «Спасибо ветерану» и «Тимуровский рейд».

6 мая состоится традиционное возложение гирлянды Славы к мемориалу освободителям на главной площади областного центра — Театральной. Спустя три дня по ней стройными рядами пройдут участники Парада Победы. Завершит торжественное шествие акция «Бессмертный полк», участие в которой примут тысячи ростовчан и гостей города.