Москва, 18 апреля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Стратегическое партнёрство России и Китая имеет особый характер. Об этом 18 апреля в ходе встречи с главой МИД Индии Сушмой Сварадж заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Наш интенсивный политический диалог отражает особый характер привилегированного стратегического партнерства. В этом году наш диалог не менее насыщенный», — сказал Лавров.

По его словам, у министров имеется хорошая возможность обменяться мнениями о том, «как выполняются договоренности на высшем уровнем и как мы готовимся к новым встречам»: «Признателен за поддержку российского председательства в БРИКС. Теперь у штурвала Индия, будем всячески поддерживать программу вашего председательства».

Напомним, 18 апреля в Москве проходит трёхсторонняя встреча в формате Россия — Индия — Китай.