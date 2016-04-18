Вашингтон, 18 апреля, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Восемь из десяти граждан США недовольны или разозлены тем, как работает правительство страны, при этом такое же количество респондентов заявили, что они довольны своей жизнью, карьерой и личными отношениями, сообщает Associated Press.

Диего Ривера. Эксплуататоры. 1926

По данным, полученным в ходе опроса общественного мнения GfK, проведенного Associated Press, больше всего работой властей США недовольны республиканцы — почти половина сторонников Республиканской партии испытывают гнев по отношению к федеральному правительству, тогда как лишь одна четверть сторонников Демократической партии или независимых кандидатов испытывает схожие чувства.

Тем не менее недовольство граждан США обусловлено не столько политическими мотивами, сколько общим неприятием политической обстановки в стране. По мнению избирателей, которые давали интервью после проведения опроса, избиратели разочарованы обеими партиями, а также политиками-карьеристами в Вашингтоне, которые, по словам респондентов, не ставят своих избирателей на первое место.

«Развелось слишком много лоббистов и тех, кто в действительности больше не работает на благо народа. Они работают, чтобы набить собственные карманы», — считает 37-летний Грег Боир из штата Мичиган. «Это произошло с обеих сторон… такова ситуация в правительства вообще».

В свою очередь, 58-летний менеджер по развитию рынка в компании — производителе продукции на основе полупроводников Джон Санторо из штата Калифорния отметил, что он недоволен отсутствием прогресса в сокращении национального долга. По большей части он обвиняет в этом президента США Барака Обаму, однако подчеркивает, что «виноваты политики с обеих сторон, поскольку они не могут ничего поделать. Они только занимаются сбором средств на свои избирательные кампании, а также получают финансирование от заинтересованных групп».

Оба, и Санторо и Боир, поддерживают Трампа — до определенной степени, поскольку считают, что он мог бы встряхнуть Вашингтон, однако опасаются его риторики и недостатков организации.

Их поддерживает, в частности, 58-летняя Дебра Уотерсон из штата Мичиган, которая недовольна тем, что в Вашингтоне огромное влияние имеют лоббисты от производителей оружия. Тем не менее еще больше она недовольна состоянием дел в экономике.

«Здесь, на севере Мичигана слишком высок уровень безработицы, а также слишком много таких, кто не может позволить себе питаться и покупать лекарства», — заявила Уотерсон, добавив, что её семья сама справляется с трудом.

Таким образом, претенденту на выдвижение в качестве основного кандидата от Республиканской партии США Дональду Трампу удалось использовать гнев в адрес федерального правительства для получения сторонников, считают авторы опроса.