Москва, 18 апреля, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Одной из самых поразительных и нелепых орфографических ошибок, допущенных при написании «Тотального диктанта», явилось написание слова «арена» через букву «о» («орена»). Другой такой ошибкой стала буква «о» в слове «азарт» («озарт»), передаёт РСН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Диктант

Эксперты назвали ряд нелепых ошибок, которые были допущены при написании «Тотального диктанта». Сложности вызвали слова, в которых слышится буква «о», а пишется — «а»: «баталия» (в диктанте было допущено написание «боталия»), арена («орена»), азарт («озарт»), атлеты («отлеты»). Много ошибок сделали проверявшие свою грамотность в таких названиях, как Олимпийские игры, Олимп, а также названиях стран и городов.

Ситуацию прокомментировала организатор «Тотального диктанта» Мария Ровинская. По её словам, эти ошибки могли допустить дети или люди, для которых русский язык не является родным.

Напомним, что «Тотальный диктант», участвуя в написании которого люди могут проверить свою грамотность, ежегодно проводится в России с 2004 года. В этом году для тотального диктанта был выбран текст российского детского писателя, поэта, драматурга и сценариста Андрея Усачева. Мероприятие прошло 16 апреля 2016 года.