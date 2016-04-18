Ярославль, 18 апреля, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В первые два месяца 2016 года 222 предприятия Ярославской области показали убыток на общую сумму 2 млрд 928, 8 млн рублей. Об этом сообщает Ярославльстат.

В общей структуре предприятий региона доля убыточных организаций составляет 44%, при этом по сравнению с соответствующим периодом 2015 года она увеличилась на 3,3%.

Отрицательное сальдо показали организации, осуществляющие деятельность в сфере производства машин и оборудования, производства и распределения теплоэнергии, добычи полезных ископаемых, производства пищевых продуктов и табака, предприятия транспорта и связи, организации, предоставляющие коммунальные, социальные и персональные услуги.

Кредиторская задолженность ярославских организаций на конец февраля 2016 года составила 164,6 млрд рублей, 14,3% этой суммы приходится на просроченную — 23,5 млрд. При этом в структуре просроченной кредиторской задолженности 75,2% долгов приходилось на организации, занимающиеся производством и распределением энергоресурсов: электроэнергии, газа и воды, отмечает Ярославльстат. В числовом выражении это составило 17,7 млрд рублей.