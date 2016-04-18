Москва, 18 апреля, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» дал рекомендации акционерам вывести из состава совета гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и гендиректора альянса Renault-Nissan, председателя совета директоров Alliance Rostec Auto BV Карлоса Гона, говорится в сообщении компании.

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Уточняется, что совет директоров возглавит заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов. Также совет покинут экс-президент АвтоВАЗа Бу Андерссон, первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков и исполнительный вице-президент и директор по производительности Renault Жан-Кристоф Кюглер.

Напомним, госкорпорация «Ростех» владеет блокирующим пакетом акций предприятия. Карлос Гон, как и Сергей Чемезов, продолжат принимать активное участие в реализации стратегии развития компании, отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после публикации финансовой отчётности АвтоВАЗа за 2015 год в феврале 2016 года акционеры приняли решение освободить Бу Инге Андерссона от должности президента компании. 10 марта Андерссон написал заявление об увольнении по собственному желанию, не дожидаясь совета директоров. Новому главе компании предстоит возглавить следующий этап операций по выводу компании из кризиса.